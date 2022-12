Tragédia de Brumadinho – Vítima identificada 4 anos depois

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informou que foi identificada mais uma vítima da tragédia de Brumadinho. Cristiane Antunes Campos, que tinha 35 anos na época, era supervisora de mina e natural de Belo Horizonte. Três vítimas do rompimento da barragem seguem desaparecidas.

Cristiane é a 267ª pessoa identificada após o rompimento da barragem de rejeitos do Córrego do Feijão, da Vale, em janeiro de 2019.

Por meio de uma nota, a polícia revelou, ainda, que Cristiane foi identificada por meio de exame de DNA.

“Tão logo houve a identificação, imediatamente, a família foi informada pela equipe de Assistência Social da PCMG”, informou a Polícia Civil.

O rompimento de barragem em Brumadinho aconteceu em 25 de janeiro de 2019 e foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país, depois do rompimento de barragem em Mariana.

Beatriz Aquino