Trecho da Av. João Pinheiro fica parcialmente interditado para troca de asfalto

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras, está realizando a colocação de novo asfalto no trecho entre a Estação Fepasa e a primeira ponte da Av. João Pinheiro, no sentido bairro-centro, Zona Oeste de Poços de Caldas.

Devido a este serviço, o trecho viário está parcialmente interditado e com sinalização. O Departamento Municipal de Trânsito, presta apoio para fluidez no local. Aqueles que preferirem podem optar por vias adjacentes ao acessar a área central, como a própria Rua Nico Duarte ou o acesso pelo bairro Jd. Europa.

Esta intervenção tem previsão de término para a próxima sexta-feira (29).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.