Ulisses Guimarães, do MDB de Poços de Caldas, assume mandato de Deputado Federal

Ulisses Guimarães Borges confirmou que assumirá, a partir da próxima semana, o cargo de Deputado Federal, o qual estava como suplente. Ulisses Guimarães agora é o mais novo representante do Congresso Nacional. Há 10 anos, Poços de Caldas e região não tinham um Deputado em Brasília.

Ulisses assume esse cargo com um compromisso: “É de uma importância enorme e fundamental para o desenvolvimento de Poços e região ter um representante na Câmara de Deputados. Se compararmos o volume de investimentos que tivemos em épocas em que tínhamos um deputado de Poços em Brasília com o de hoje, é nítida a falta que faz a força de representatividade política. Conheço muito bem nossa cidade e a região; e garanto que a voz do povo daqui seja ouvida pelo governo federal e que as verbas cheguem para melhorar a vida das pessoas.” O deputado acrescentou: “Sou nascido em Poços, criado nessa região e nunca saí daqui nem para cursar a faculdade e estou pronto para trazer melhorias para a vida de todas e todos aqui”.

Entre as iniciativas prioritárias, Ulisses Guimarães vai propor uma lei que facilite o acesso ao crédito para aqueles que desejam iniciar seus próprios empreendimentos, com um enfoque particular nas mulheres chefes de família beneficiárias do Bolsa Família. “O empreendedorismo representa uma via crucial para a inclusão social e para o alcance da independência econômica. Por meio deste projeto, meu objetivo é também oferecer suporte às mulheres em situações de violência doméstica, promovendo sua libertação dessas circunstâncias. Pretendo fornecer os recursos necessários para que elas possam alcançar a autonomia financeira e se afastar dessa condição nociva.”

Como deputado, ele pretende levar ao Governo Federal a proposta de criar uma zona de processamento de exportação em Poços. Segundo Ulisses, isso atrairá investimentos e a instalação de negócios, gerando empregos e circulação de dinheiro, incentivando a economia local.

De acordo com o deputado, o foco da sua atuação em Brasília é criar projetos e atuar para aumento dos investimentos nas prioridades que a população mais precisa, fortalecer nossa Poços como ela merece. “Vou fortalecer a ponte entre o governo federal e Poços de Caldas com projetos no Novo PAC, que visa ampliar a oferta de construção de creches, escolas e transporte escolar, e no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, como eu sempre disse, Poços é nossa cidade polo regional e se Poços vai bem, a região também vai bem!” completou.

Saiba sobre Ulisses Guimarães Borges

Ulisses Guimarães Borges, 35 anos, nasceu em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Formado em Medicina Veterinária pela PUC/Poços, Ulisses foi eleito e reeleito prefeito de Caldas-MG, sendo considerado o mais jovem no cargo executivo no Brasil. Ele também foi presidente da AMARP (Associação dos Municípios da Microrregião do Alto do Rio Pardo) e contribuiu significativamente para a implantação do CISSUL SAMU (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas) em 153 municípios. Posteriormente, candidatou-se a deputado estadual, ficando na primeira suplência com quase 50 mil votos, e nas últimas eleições, a deputado federal, garantindo a vaga de suplente de deputado com quase 30 mil votos.