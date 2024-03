Unimed Poços de Caldas realiza reforma e manutenção no PSF Parque Esperança

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas reafirma seu compromisso com a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade por meio de mais uma iniciativa de melhorias. No dia 25 de setembro de 2023, através de um Termo de Compromisso de Revitalização, teve início a reforma da pintura do Posto de Saúde da Família (PSF) Esperança, acompanhada de diversas pequenas manutenções que visam garantir um ambiente mais seguro e confortável para pacientes e profissionais de saúde.

Durante o processo de reforma, todas as paredes, tetos, áreas externas, portas e janelas do PSF Parque Esperança foram cuidadosamente pintadas, proporcionando um aspecto renovado e revitalizado ao ambiente. Além disso, sete portas danificadas foram substituídas, garantindo maior durabilidade e segurança para os usuários do posto.

Uma das áreas beneficiadas pela reforma foi o consultório odontológico, onde uma pia foi removida e uma parede de divisória foi construída para otimizar o espaço e proporcionar melhores condições de atendimento aos pacientes. Nos banheiros, grelhas quebradas e pisos danificados foram substituídos, promovendo um ambiente mais higiênico e confortável para todos.

Na área externa, as grades foram pintadas e os rufos e calhas receberam manutenção, garantindo não apenas a estética, mas também a funcionalidade e segurança das instalações. Para a realização dessas melhorias, foram investidos R$23.969,54 em materiais, sem contar o trabalho dedicado da equipe da Unimed Poços de Caldas, que contribuiu significativamente para o sucesso dessa iniciativa.