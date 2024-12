Unimed Poços é reconhecida com o Prêmio Safety4Me na categoria “Impacto Assistencial”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas foi destaque nacional ao receber o Prêmio Safety4Me, na categoria “Impacto Assistencial”, durante a 4ª Jornada Internacional da Segurança do Paciente Safety4Me, realizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A premiação celebra as melhores práticas em segurança do paciente, e a Unimed Poços se destacou entre 23 instituições concorrentes, incluindo outras Unimeds e importantes organizações de saúde que utilizam a plataforma.

O prêmio foi recebido presencialmente pelo presidente da cooperativa, Odilon Trefiglio Neto, acompanhado da gerente de Recursos Próprios, Marlene Cristina dos Santos, e da coordenadora de Gestão de Riscos, Eliane Félix.

A conquista na categoria “Impacto Assistencial” reforça o compromisso da Unimed Poços com a segurança e o cuidado centrado no paciente. Segundo o diretor técnico e de Recursos Próprios, José Júlio Balducci, o prêmio é o reflexo de uma cultura organizacional sólida voltada para a melhoria contínua. “Receber essa premiação é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho de nossas equipes, que diariamente buscam garantir os melhores resultados clínicos, com práticas que priorizam a segurança e a humanização do cuidado” afirma, Balducci.

Entre as iniciativas destacadas pela cooperativa estão as ações diárias de humanização do atendimento, envolvendo pacientes e familiares de maneira ativa e respeitosa, sempre com foco na qualidade de vida e na entrega de valor nos cuidados assistenciais.

Para o presidente da Unimed Poços de Caldas, Odilon Trefiglio Neto, a premiação é um marco importante para a cooperativa. “Este reconhecimento evidencia o compromisso da cooperativa com a excelência assistencial e reforça a confiança que nossos pacientes depositam em nós. Premiações como essa nos motivam a continuar aprimorando nossas práticas e a manter nossa posição como referência em saúde” destaca.

Safety4Me

O Safety4Me é uma iniciativa voltada à melhoria da qualidade da assistência à saúde, com foco em práticas que promovam segurança, eficiência e humanização no cuidado ao paciente.

O prêmio Safety4Me não apenas coloca a Unimed Poços em evidência no cenário nacional, mas também impulsiona as equipes a seguir desenvolvendo ações inovadoras, focadas na segurança do paciente e nos melhores desfechos clínicos.