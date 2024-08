Unimed Poços estabelece parceria com Drogasil, oferecendo descontos de até 44% aos beneficiários

A Unimed Poços de Caldas tem o prazer de anunciar sua mais recente parceria com a Drogasil, proporcionando benefícios exclusivos aos beneficiários. Agora, os clientes Unimed Poços podem desfrutar de descontos especiais em produtos das farmácias Drogasil.

Com essa parceria, os beneficiários terão acesso a descontos que variam entre 20% e podem chegar até 44%. Para obter o desconto, é necessário informar o CPF e o número da Unimed ao qual pertence o plano no momento da compra. No caso da Unimed Poços, o código a ser informado é 0217.

Essa iniciativa visa tornar os produtos farmacêuticos mais acessíveis e econômicos para nossos clientes. A parceria reforça o compromisso da Unimed Poços em proporcionar benefícios e facilidades aos clientes, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida de todos.

Aproveite essa oportunidade e usufrua dos descontos exclusivos nas farmácias Drogasil.

