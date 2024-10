Unimed Poços mantém certificação ISO com destaque em gestão de excelência

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No início do mês de setembro, a Unimed Poços de Caldas passou por mais uma auditoria de manutenção da certificação ISO, conduzida pela DNV, multinacional reconhecida mundialmente por sua atuação em mais de 100 países. O resultado foi positivo, sem nenhuma não conformidade apontada, reforçando o comprometimento da cooperativa com a qualidade e a eficiência na gestão.

Durante o processo, destacou-se o nível de excelência alcançado pela cooperativa, se destacando até mesmo entre outras cooperativas, como referência na área com práticas reconhecidas e procuradas por outras instituições. A gestão financeira e contábil da Unimed Poços foi apontada como referência em relação a seu nível de organização e controle.

Outro ponto elogiado foi o amadurecimento dos coordenadores e suas equipes, refletido em uma evolução contínua do sistema de gestão ao longo dos anos. Além disso, foi mencionado que a cooperativa mantém uma política eficiente de retenção de talentos e capacitação, um diferencial em setores onde o turnover é alto, dificultando o progresso dos sistemas de gestão.

A certificação ISO, mantida pela Unimed Poços desde 2017, reflete o compromisso da cooperativa com a melhoria contínua e com a entrega de serviços de saúde com qualidade e segurança. A auditoria da DNV reforça o destaque da Unimed Poços como uma das principais referências no sistema cooperativo de saúde, tanto a nível regional quanto nacional.