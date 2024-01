Unimed Poços mantém certificação ONA 3 e eleva padrões de qualidade em saúde

A Unimed Poços de Caldas reafirma seu compromisso com a excelência em saúde ao manter a Certificação ONA 3 (Organização Nacional de Acreditação), um selo que atesta os mais altos padrões de qualidade e segurança no atendimento aos beneficiários. O Hospital Unimed Poços, inaugurado em 2002, é uma referência regional, destacando-se por sua estrutura completa para cirurgias de baixa, média e alta complexidade, além de internação clínica.

A Certificação ONA 3 é uma conquista que coloca a cooperativa de saúde em um seleto grupo de instituições que atendem rigorosos critérios de qualidade estabelecidos. Este reconhecimento é uma garantia de que os processos e protocolos adotados na cooperativa estão alinhados com as melhores práticas em saúde, proporcionando a segurança e satisfação aos pacientes.

Os resultados positivos refletem os investimentos da Unimed Poços em infraestrutura, aquisição de equipamentos de última geração, capacitação da equipe e aprimoramento dos processos. O Hospital é reconhecido por instituições renomadas, obtendo além da acreditação ONA, o selo de Hospital Sentinela, e alcançando o nível de alta conformidade na Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente 2023, ambos da Anvisa. Além disso, o Hospital conquistou o Selo Ouro de Sustentabilidade da Unimed Brasil.

Esses resultados evidenciam o compromisso da Unimed Poços em oferecer serviços de saúde de alta qualidade, buscando continuamente a excelência no atendimento e a satisfação plena dos pacientes. A cooperativa reitera seu papel como referência em cuidados de saúde na região.

