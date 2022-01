UPA e Margarita Moralles suspendem a entrada de acompanhantes e visitas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA e o Hospital Margarita Moralles suspenderam a permissão da entrada de acompanhantes de pacientes em consultas. A visita de familiares e amigos a pacientes que estão nas alas de internação também foram suspensas.

A medida foi definida mediante o aumento expressivo nos casos positivos de COVID-19 em Poços, e tem o intuito de conter a disseminação do vírus.

“Neste momento de combate à nova onda da pandemia de CORONAVÍRUS, a UPA implementou medidas rigorosas de controle, que visam intensificar as barreiras de segurança para nossos pacientes, familiares, colaboradores, médicos e prestadores de serviços que atuam em nosso Hospital. Estamos fazendo todos os esforços necessários para proteger a equipe e a população, evitando a propagação do Coronavírus.” Explica diretora da UPA, Michelle Bertozzi.

Fica permitido acompanhantes para pacientes que estejam internados no repouso em troca de plantões. Na sala vermelha, o médico de plantão, passará diariamente, das 14h às 15h as informações do paciente por telefone. Na sala de apoio e sala de medicação, só será permitida a presença de acompanhante para pacientes menores de 18 anos ou acima de 60 anos e mediante necessidade e autorização prévia da equipe que estiver o atendendo.

Em todos os casos em que não houver acompanhantes, o médico passará informações para um familiar via telefone.

A Diretora Técnica do Hospital, Dra. Juliana Maranhão solicita que os pacientes sejam cautelosos nesse momento. “Com o intuito de evitar aglomerações nos ambientes hospitalares tomamos a medida de restringir acompanhantes e visitas nestes locais. Pedimos muita cautela aos pacientes e que continuem usando máscaras e higienizando as mãos com álcool em gel.”