Vacinação contra Influenza é prorrogada para o dia 24 de junho

Seguindo o ofício circular nº100/2022/ VS/MS da secretaria de Estado de Saúde a Campanha de Vacina contra Influenza será prorrogada até o dia 24 de junho.

O intuito é aumentar a cobertura vacinal. Em Poços, a porcentagem de vacinação está e 52%, com 48.010 doses de vacina aplicadas.

A vacina segue disponível para idosos a partir de 60 anos, profissionais de Saúde, pessoas com comorbidades, crianças de 6 meses até menores de 5 anos, também serão contemplados com a vacina, os profissionais de forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e profissionais de Educação.

Todas as pessoas devem levar documento de identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação. Para os profissionais das diversas áreas é necessário comprovar vínculo ativo de trabalho.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.