Veículo roubado em São Paulo é recuperado pela Polícia Militar em Poços de Caldas

Nesta quarta-feira, 11, por volta das 23h, a Polícia Militar de Poços de Caldas recuperou um veículo roubado em São Paulo. A recuperação ocorreu durante uma abordagem na Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Nova.

Os policiais abordaram um Nissan Frontier preto, com placas do Estado de São Paulo. Durante a inspeção, foram identificados sinais de adulteração, como a supressão do número do motor e etiquetas de identificação não originais. Após verificar a placa verdadeira do veículo, confirmou-se que o carro estava registrado como furtado/roubado no Estado de São Paulo.

O condutor do veículo, um homem de 42 anos, foi preso em flagrante. A polícia continua com as investigações sobre o caso.

