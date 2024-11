Vem aí a 5ª edição do Passeio Natal Solidário

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 14 de dezembro, sábado, acontecerá o 5º Passeio Natal Solidário, uma ação filantrópica que visa arrecadar doações para ajudar instituições do município. Este ano, as entidades beneficiadas serão o Gaapo (Grupo de Apoio e Assistência ao Paciente Oncológico) e o Cacon (Centro de Alta Complexidade em Oncologia). As doações feitas pela população são essenciais para a continuidade da prestação de serviços à comunidade.

O 5º Passeio Natal Solidário, que teve sua origem durante o período de pandemia, ganha ainda mais relevância em 2024. Israel Pereira, secretário de Turismo, destacou a importância do evento, afirmando que, “devido à sua contribuição significativa para as causas sociais e à união de pessoas neste movimento de amor ao próximo, o evento será oficializado no Calendário de Eventos do Município”, concluiu o secretário.

A jornalista Ivonete Dorr, idealizadora do evento, compartilhou suas lembranças sobre o nascimento do projeto. “A ideia surgiu na pandemia. Foi um período tenso para todos e, trabalhando na TV Poços, acompanhava as dificuldades das entidades que sempre contaram com festas, bingos e eventos para ajudar na manutenção e apoiar seus assistidos. Naquela fase em que tudo ficou suspenso, manter os serviços foi um grande desafio. A situação me comoveu e me impeliu a criar o evento”, relembra a comunicadora. Reuniu parceiros, apoiadores e amigos para se juntar à causa. Desde então, a ação tem atraído mais colaboradores a cada edição. A participação de todos é fundamental para garantir o sucesso do evento e fazer a diferença na vida de tantas pessoas.

O diretor da emissora, Marco Guedes, é grato pela colaboração voluntária de todos os envolvidos e ressalta que este é o verdadeiro espírito do Natal. O evento conta ainda com o apoio da Polícia Militar, pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), pela Guarda Municipal e pelo Corpo de Bombeiros para garantir a segurança dos pedestres e participantes.

A arrecadação de itens essenciais já está em andamento. Livros infantis, brinquedos, leite integral, itens para cestas básicas e produtos para o café da manhã estão sendo arrecadados para beneficiar os assistidos do Gaapo e Cacon. O 5º Passeio Natal Solidário, que reúne motos, bicicletas e carros modernos e antigos, partirá do Estádio Ronaldão às 17h, percorrendo várias ruas da cidade. O trajeto inclui a João Pinheiro, Assis Figueiredo, Rio Grande do Sul, São Paulo e o entorno da Prefeitura, seguindo até o Francisco Sales, e finalizando na Choperia Fepasa, onde os participantes poderão se reunir e celebrar a solidariedade.