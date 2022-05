Vigilância Sanitária completa um ano de modernização do processo para emissão do licenciamento sanitário

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para comemorar um ano da modernização do processo para emissão do licenciamento sanitário. Durante o mês de abril, servidores do setor da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde se reuniram com representantes do Sindicato dos Contabilistas de Poços de Caldas.

Durante a reunião, foram abordadas sugestões de melhorias e planejamento para a realização de um treinamento para os contadores sobre os cadastros remotos. Além disso, os participantes parabenizaram a equipe da Vigilância Sanitária, pela modernização de todo o processo para emissão do licenciamento, o que dá maior celeridade no processo.

O Licenciamento Sanitário é necessário para comprovar que o empreendedor segue todas as normas sanitárias pertinentes e que o estabelecimento não causa nenhum risco ao consumidor.

Com toda modernização, já foi possível notar uma redução de tempo para emissão do documento em 20%. Antes era necessário 60 dias para ter o documento em mãos, agora em 45 dias já possível ter o Licenciamento.

O Auxiliar Administrativo, Bruno Alberto Jorge Figueiredo falou que a intenção do setor é sempre buscar melhorias para o processo de emissão do documento. “O setor da Vigilância Sanitária tem firmado parceria com empresários e contadores, para ouvir as demandas do setor e assim, melhorar ainda mais o processo de emissão do licenciamento sanitário, reduzindo ainda mais o tempo para emissão do documento.”

Há um ano, todo o processo para emissão de licenciamento sanitário de todos os gêneros (saúde, alimentação e indústrias) foi modernizado, podendo ser realizado pelo site da prefeitura de Poços, totalmente online.

Participaram da ocasião o coordenador da Vigilância Sanitária Edson Avella; o Auxiliar Administrativo Bruno Alberto Jorge Figueiredo; o Presidente do Sindicado dos Contabilistas de Poços de Caldas Otorino Neri e o contador Olair Batista da Silva.