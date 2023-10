Vítima de atentado em escola recebe alta da UTI

A Santa Casa de Poços de Caldas emitiu um novo boletim médico, sobre o estado de saúde das vítimas do atentado no dia 10 de outubro.

De acordo com a nota enviada a paciente L.C.Z. continua sua evolução clínica e recebeu alta da UTI para a Ala do Hospital no início da tarde desta segunda-feira (16).

Já o paciente G.H.Z. ainda continua internado na UTI, permanecendo estável hemodinamicamente.

Fonte: Diretoria Técnica do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas.

