VIVA LA VIDA! anima o reveillon de Poços de Caldas

E nesse 31 de dezembro, acontece o tradicional Réveillon na

Praça Pedro Sanches de Poços de Caldas. E a banda VIVA LA

VIDA!, que se apresentou nas três últimas edições, com grande

sucesso retorna, como uma das quatro atrações.

A noite promete muita animação com sucessos do pop rock nacional.

A banda poçoscaldense é formada por Rodrigo Lee Andery (vocal), Gélo

Andery (guitarra), Daiana Onofre (baixo), Willian Batiston (teclados)

e Arcilio Bacci (bateria). A apresentação da VIVA LA VIDA! será às

22:40h., desse sábado, 31.

“Será, sem dúvida, um grande prazer

voltar à Praça Pedro Sanches numa apresentação de virada de

ano. Esperamos um grande público nesse dia”, cita o vocalista

Rodrigo Lee.

Além da VIVA LA VIDA!, a noite terá outras atraçoes que vão desde o samba, sertanejo e pagode .

Serviço:

SHOW DA VIRADA PRAÇA PEDRO SANCHES

SÁBADO DIA 31

19HS – Samba di Vinil

20h50 – Giovani e Denilson

22h40 – Viva Lá Vida

00h00 – Queima de fogos

00h40 – Daquele Jeito

