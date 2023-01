Alice Dionisio

A 40ª edição da Volta ao Cristo Unimed já tem data marcada para 2023. A prova de 16km – considerada uma das 20 mais difíceis do Brasil – vai ser realizada no dia 29 de janeiro.

Cerca de dois mil corredores são esperados para esta edição. A largada está agendada às 08h, no Estádio Municipal Ronaldo Junqueira (Ronaldão), passando pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha, subindo a rua Assis Figueiredo, Serra de São Domingos, Cristo Redentor e retornando ao ponto de partida.

Os números, chips, camisetas e demais itens que compõem o kit da prova vão ser entregues a cada competidor no dia 28 de janeiro, das 8h às 18h, no Clube Nikey em frente ao Ronaldão.

A premiação inclui R$ 3 mil para os vencedores no masculino e feminino, R$ 2 mil para os segundos colocados, R$ 1.500 para os terceiros, R$ 1mil para os seguintes e R$ 500 para quem chegar em quinto lugar, além de troféus e medalhas. O regulamento completo está disponível aqui.

