Ambulatórios de síndrome gripal funcionam normalmente neste final de semana

Para dar assistência aos pacientes com sintomas de síndromes gripais, neste final de semana o Laboratório da Policlínica Central e o Ambulatório de Síndrome Gripal do Hospital Margarita Moralles seguem funcionando no sábado (25) e domingo (26).

O Laboratório da Policlínica Central funcionará das 07h às 17h, na Av. Francisco Salles, nº1.155, centro.

Já o Ambulatório de Síndrome Gripal Clodoveu Davis, no Hospital Margarita Moralles, funcionará por 24h.

A secretaria de Saúde reforça o uso de máscara em locais fechados e para as pessoas que apresentarem sintomas de síndromes gripais ou com teste positivo de COVID-19; idosos; indivíduos que possuam comorbidades ou doenças imunossuprimidas e pessoas que não estejam com o esquema vacinal completo.