Voluntários da Alcoa encerram o projeto de mentoria com alunos do Colégio Municipal, em Poços de Caldas (MG)

Evento de conclusão foi marcado por bate-papo, dinâmica e entrega simbólica do cheque de R$ 10 mil à escola, referente à ação do Programa VAMOS

Na sexta-feira, 25 de outubro, alunos e voluntários da Alcoa Poços de Caldas que participaram da edição de 2024 do projeto Carta & Mentoria reuniram-se no Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza para concluir os dois meses de atividades. Foram realizadas dinâmicas interativas, compartilhamento de experiências entre alunos e voluntários e entrega de livros como presente dos mentorandos para os mentorados.

O Carta & Mentoria é um programa desenvolvido pela organização Atados, parceiro do Instituto Alcoa, e consiste na troca de cartas e sessões online de mentoria entre voluntários da Alcoa e alunos de escolas públicas, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal dos jovens participantes.

O projeto fez parte também do Programa VAMOS (Voluntários Alcoa Mobilizando a Sociedade), que disponibilizou para a escola uma doação de R$ 10 mil, recursos do Instituto Alcoa.

Neste ano, foram atendidos 22 alunos, que participaram de sessões de mentoria com 22 voluntários da Alcoa. A ação também contou com a colaboração dos grupos de inclusão da empresa, o AWARE (Alcoanos e Alcoanas Trabalhando Ativamente para a Equidade Étnico- Racial) e o EAGLE (Colaboradores na Alcoa pela Igualdade LGBT+), que enriqueceram ainda mais a experiência dos envolvidos.

“Os alunos consideraram a experiência enriquecedora e uma excelente oportunidade para refletirem sobre o futuro”, disse Ana Cláudia Martins Bernardes, diretora do Colégio. “Os nossos alunos se sentiram valorizados e viram, na prática, que todos têm capacidade de sonhar e ir atrás de seus sonhos. Muitos voluntários foram nossos alunos, conseguiram alcançar seus objetivos e estão trabalhando em uma grande empresa”.

Giovani Santos Viana, aluno do 3º ano do Ensino Médio, contou que a experiência superou as suas expectativas. “A conexão e a troca que tivemos foram muito importantes. Com certeza vou empregar os conselhos e os valores que foram transmitidos onde quer que eu atue como profissional no futuro”.

Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas, comenta que esta foi a nona ação voluntária realizada no ano, evidenciando a força do voluntariado da Alcoa e a união dos projetos Carta & Mentoria e VAMOS. “Ambos são voltados para o desenvolvimento dos alunos da rede pública. Ressalto também a parceria dos grupos de inclusão, que foram fundamentais para o sucesso da ação, reafirmando as oportunidades para transformar vidas e fortalecer as nossas comunidades”.

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0