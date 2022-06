Zona Azul realiza reajuste do estacionamento rotativo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na edição desta sexta-feira (10) o decreto nº 14.007 que trata sobre as novas tarifas para os serviços de Estacionamento Rotativo nas vias municipais. O reajuste de 10,89% tem como base o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), e cumpre termos do Contrato de Concessão nº. 019/16, celebrado entre o Município de Poços de Caldas e a empresa Explora Participações em Tecnologia e Sistema de Informação S/A. Conforme o contrato, a cada período de 12 meses é realizada a reanálise tarifária. O reajuste publicado nesta sexta-feira, tem como base e referência, o período de janeiro de 2021 a janeiro de 2022.

As novas tarifas passaram também pela aprovação da Comissão Municipal de Transporte Público e Tarifas Correlatas.

Com a atualização, as vagas de 5 metros passam de R$2,35 para R$2,60 e as vagas estendidas de 6 metros, passam de R$2,75 para R$3,05 conforme o cronograma a seguir.

Área 1: para o período de uma hora, R$2,60 (dois reais e sessenta centavos) para as vagas de 5 metros, e R$3,05 (três reais e cinco centavos) para as vagas de 6 metros;

Área 2: para o período de uma hora, R$2,60 (dois reais e sessenta centavos) para as vagas de 5 metros, e R$3,05 (três reais e cinco centavos) para as vagas de 6 metros;

Área 3: para o período de uma hora, R$2,60 (dois reais e sessenta centavos) para as vagas de 5 metros, e R$3,05 (três reais e cinco centavos) para as vagas de 6 metros;

Vale lembrar que em todas as áreas existe a opção de pagar por frações de 30 minutos nos parquímetros, ou com os funcionários ou através do aplicativo para celular. Após estacionar o veículo em uma vaga, há até 10 minutos de tolerância para que seja feita a regularização de permanência.