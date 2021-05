Zoo das Aves Solidário: troque 2kg de alimento por um ingresso

Quem for ao Zoo das Aves neste fim de semana vai conhecer mais de duas mil aves e ainda participar de uma ação social. É que o zooparque promove nos dias 29 e 30 de maio a segunda edição do ‘Zoo Solidário’, iniciativa que vai trocar 1 ingresso por 2 ou mais quilos de alimentos não-perecíveis (exceto sal).

Todos os mantimentos arrecadados serão destinados ao Poços Pandemia Sem Fome, um grupo de voluntários que já entregou mais de 50 mil refeições a famílias carentes da cidade.

“O ‘Zoo Solidário’ surgiu diante da grave situação em que muitas pessoas se encontram devido ao desemprego gerado pela pandemia”, conta a diretora técnica do Zoo das Aves, Leticia de Carvalho Dias Agostini. “Por conta disso resolvemos nos juntar ao Poços Pandemia Sem Fome e, com a ajuda dos nossos visitantes, colaborar com essa causa tão importante e necessária. Então convidamos a população para nos ajudar nessa ação”

A iniciativa é um projeto do ‘Zoo Social’, o programa permanente que realiza uma série de outras ações voltadas para crianças e adultos e que permite, por exemplo, a visita guiada gratuita, contribuindo para a educação ambiental e a preservação dos animais.

ZOOPARQUE

Eleito melhor atrativo turístico de Poços de Caldas (MG) pelo TripAdvisor, o Zoo das Aves é a perpetuação de um criadouro fundado há 40 anos por Moacyr de Carvalho Dias. Com cerca de 200 espécies de aves, o zooparque tem um percurso aproximado de 1,5 km e conta com seis recintos de imersão, além de loja e cafeteria.

O Zoo das Aves tem o selo Turismo Responsável, programa do Ministério do Turismo que estabelece boas práticas de higienização para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19.

