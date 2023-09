2ª Caldense Running é neste final de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo (3), às 8h, está marcada a largada para a 2ª Caldense Running, corrida tão esperada que mobiliza toda a região, com apoio da secretaria de Esportes de Poços de Caldas. Na última edição a prova contou com 700 inscritos. Este ano as inscrições se esgotaram e 1053 corredores farão parte da prova que já é uma das principais e mais visadas do sul de minas.

Atletas de Poços e de outras 73 cidades de todo o Brasil participarão da Caldense Running e estão divididos nas seguintes categorias:

Corrida 5k – 442 inscritos

Corrida 10k – 233 inscritos

Corrida 15k – 207 inscritos

Caminhada – 94 inscritos

Corrida Kids – 77 inscritos

Vale lembrar que o percurso da atual edição foi modificado em relação à última etapa da corrida. A largada será feita em frente ao clube e os corredores irão partir em direção ao Centro de Treinamento Ninho dos Periquitos. Cada categoria possui a sua distância a ser percorrida e cada uma terá o seu retorno devidamente indicado ao longo do percurso.

A retirada dos kits para a prova está marcada para o sábado (2), das 9h até às 17h, e também no dia da corrida das 6h até 7h45. Cada kit contém a camiseta da prova, uma squeeze, uma sacochila, uma medalha e um chip, que deve ser colocado no tênis, local mais adequado.

Durante todo o evento, também haverá no clube plataforma 360 graus de vídeos, cabine de fotos, brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, sorvete, frutas e água.

DICAS DA ATLETA OLÍMPICA TATIELE DE CARVALHO:

A atleta Tatiele Carvalho passou uma série de dicas para o atleta conseguir um ótimo desempenho durante a Caldense Running. Confira:

– Nunca se deve trocar a alimentação em véspera de prova, isso influência muito em relação ao desempenho na prova. Deve fazer o que está acostumado na rotina diária;

– Durante a prova, seja ela de 05, de 10 ou de 15km, não devemos exagerar no ritmo na largada da prova, se empolgar e fazer além do que treinou. Isso terá seu preço durante o longo percurso, que não é tão fácil;

– Procure chegar uma hora antes para se ambientar, alongar, aquecer e entrar no clima da prova (isso é muito importante);

– Hidratação é importantíssimo durante essa semana;

– O sono é de suma importância para o bom desempenho, então durma bem no dia anterior;

– Evite o consumo de bebida alcoólica na véspera e no dia da competição;

– E a dica mais importante: corra feliz, corra com o coração, curta cada passada durante essa competição que é tão linda e tão importante.