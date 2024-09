4º Encontro de Turismo Rural destaca tradições e experiências em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O 4º Encontro de Turismo Rural, foi realizado nesta quarta-feira, 04, em Poços de Caldas e ofereceu uma jornada de imersão e aprendizado sobre o turismo em áreas rurais, destacando as práticas e tradições que tornam esse segmento uma experiência única. O evento proporcionou uma experiência completa através da culinária regional e do processo de produção do café.

O dia teve início com um café de recepção, seguido por uma palestra de Carlos Alberto Cunha, proprietário da Queijaria de Búfala Pérola da Serra, situada em Itanhandu/MG. Cunha compartilhou sua experiência sobre como transformar a queijaria em um destino turístico, abordando o manejo das matrizes, a produção de queijos de búfala e os prêmios conquistados na Expoqueijo Brasil.

Após a palestra, os participantes foram levados à Fazenda do Osório, em Poços de Caldas, para um almoço típico mineiro. A refeição incluiu uma variedade de pratos tradicionais e doces regionais, proporcionando uma verdadeira imersão na culinária rural de Minas Gerais.

A tarde foi dedicada a uma visita ao Lyla Café, localizado na zona rural de Poços de Caldas. O tour incluiu um passeio pelas lavouras de café, a visita ao terreiro de secagem e à torrefação própria. Os participantes aprenderam sobre todo o processo de produção do café, desde o cultivo até a torrefação, e tiveram a oportunidade de degustar diferentes tipos de café e outros produtos artesanais.

O 4º Encontro de Turismo Rural não apenas ofereceu uma visão aprofundada sobre práticas e produtos do turismo rural, mas também serviu como um espaço para a troca de experiências entre profissionais e entusiastas do setor. O evento proporcionou oportunidades para a troca de conhecimentos, o estabelecimento de novas conexões e discussões sobre o desenvolvimento e a promoção do turismo rural, enriquecendo a experiência dos participantes.