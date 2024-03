Descarga elétrica afeta Estação de Tratamento de Água – ETA V

Na madrugada deste domingo(10), a Estação de Tratamento de Água – ETA V, localizada na Rodovia do Contorno, foi atingida por uma descarga elétrica, resultando em danos significativos ao sistema elétrico da estação. Como consequência, diversos bairros em várias regiões da cidade podem enfrentar problemas no abastecimento de água.

Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) e da Distribuidora Municipal de Energia (DME) estão mobilizadas desde a madrugada para reparar os danos e restabelecer a normalidade no fornecimento de água.

Embora a situação já esteja sendo controlada, é possível que ocorram interrupções no abastecimento, especialmente durante a manhã, em bairros da Zona Sul, como Jardim Kennedy I, São Sebastião e Vila Matilde. Além disso, algumas áreas da zona oeste e do centro da cidade também podem ser afetadas de forma pontual.

O DMAE e a DME pedem a compreensão e colaboração da população.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.