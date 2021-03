A partir desta quarta-feira, restaurante popular volta a servir somente marmitex

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir desta quarta-feira, 17 de março de 2021, o Restaurante Popular Elza Monteiro Ferreira, no pátio do Mercado Municipal, volta a servir suas refeições apenas por meio de marmitex. A medida foi necessária devido à decisão do Governo do Estado de Minas Gerais, que colocou todas as cidades mineiras na “Onda Roxa”, fase criada para contemplar as medidas mais severas de restrição para conter a evolução da pandemia da Covid-19.

O salão do Restaurante Popular estará fechado, sendo proibida a permanência no local a partir desta quarta-feira. A medida se aplica pelos próximos 15 dias, de acordo com as recomendações do Estado. Após este período, a situação será reavaliada. No ano passado, o local também serviu refeições apenas em marmitex de 18 de março a 09 de julho.

O objetivo é evitar a aglomeração dos frequentadores do Restaurante Popular e, ao mesmo, continuar garantindo o acesso à alimentação de qualidade. A composição e qualidade das refeições, o horário de funcionamento e os valores continuarão os mesmos.

O Restaurante Popular funciona das 11h às 14h. Pessoas inscritas no Programa Bolsa Família e idosos com renda de até dois salários mínimos que possuem carteirinha específica pagam R$ 2,00 pela refeição. Os demais usuários do Restaurante Popular pagam R$ 5,50 pelo prato, que agora será servido apenas para viagem.