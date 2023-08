Abertas as inscrições para o 1° Programa de Aperfeiçoamento e Capacidade da Rede Hoteleira e Trade de Turismo: O”Poços + Turismo”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Visando elevar a qualidade e excelência dos serviços oferecidos pela rede hoteleira e pelo trade de turismo de Poços de Caldas, foi lançado na manhã desta segunda-feira(14) o 1º Programa de Aperfeiçoamento e Capacitação da Rede Hoteleira e Trade de Turismo: o “Poços + Turismo”, uma iniciativa conjunta entre IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas; Associação Comercial de Poços de Caldas (ACIA); Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Poços de Caldas; SENAC Poços de Caldas com apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) e Secretaria Municipal de Turismo.

O evento de lançamento aconteceu na sede da ACIA, com presença do secretário de Turismo, Israel Pereira, secretário da SEDET, Franco Martins, representantes da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária Poços de Caldas, Instituto Federal e Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Poços de Caldas.

Esta iniciativa inovadora visa fortalecer a imagem da cidade como um destino turístico de primeira classe, proporcionando aos profissionais do setor as ferramentas e conhecimentos necessários para oferecer uma experiência vivida aos visitantes.

Estão abertas as inscrições para diversas atividades gratuitas, como palestra e 12 workshops e minicursos. As atividades terão emissão de certificado e são voltadas para todos os interessados da comunidade, atuantes ou não na área do Turismo.

Os cursos serão realizados nas instituições parceiras e possuem vagas limitadas. Ao todo, são 475 vagas. Entre os temas das capacitações, estão: empreendedorismo, sustentabilidade, aspectos histórico-geográficos e culturais de Poços de Caldas, cozinha industrial hoteleira, inglês e espanhol para fins turísticos, e gestão de pessoas na hotelaria.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, ressalta a importância do programa para o município. “Nosso principal objetivo é estruturar cada vez mais o turismo do município através da capacitação da rede hoteleira e como resultado direto do programa, espera-se um aumento significativo na satisfação dos turistas, impulsionando Poços de Caldas como um destino turístico de qualidade superior. Além disso, a capacitação dos profissionais da rede hoteleira e do trade de turismo promoverá um ambiente de trabalho mais profissional e colaborativo, beneficiando tanto os visitantes quanto os próprios profissionais.”

Segundo o secretário de Turismo, Israel Pereira, o programa fomentará o turismo e aumentará o número de turistas. ” Representa um marco emocionante e progressivo na busca contínua pela excelência no turismo. Ao investir no desenvolvimento de recursos humanos atendidos e na melhoria contínua dos serviços oferecidos, Poços de Caldas está se posicionando como um destino de referência, pronto para receber e encantar os visitantes que buscam experiências únicas e enriquecedoras.”

“O objetivo é que a gente possa oferecer uma gama de cursos de curta duração para a formação dos profissionais que atendem a cidade na área do Turismo, principalmente observando que a gente teve um aumento do volume de turistas na cidade nos últimos meses, com a revitalização dos pontos turísticos e várias ações culturais que têm sido aprimoradas na cidade. Poços de Caldas sempre teve um perfil turístico dos mais proeminentes do Brasil e o que esses setores da sociedade nos relataram foi justamente que a capacitação dos profissionais ligados a esse setor turístico acaba não acompanhando a necessidade do atendimento e da qualidade da oferta. Entendemos também que é uma forma da gente poder inserir muitas pessoas que precisam de trabalho em um setor tão pujante que a gente tem na cidade e que não tem qualificação necessária para poder entrar nesse ramo”, destacou o diretor-geral do IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas, Prof. Dr. Rafael Felipe Coelho Neves.

Confira a seguir a programação completa e inscreva-se!

CURSOS E WORKSHOPS OFERTADOS PELO IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas

Inscrições aqui!

CURSOS E WORKSHOPS OFERTADOS PELO SENAC

Para participar dos workshops e cursos listados abaixo e são ofertados pelo SENAC, reserve sua matrícula com o Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Poços de Caldas, apresentando a documentação.

Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Poços de Caldas

Endereço: R. Araguaia, 143 – Jardim dos Estados, Poços de Caldas/MG.

Horário de funcionamento: 9h às 11h30 // 13h às 17h (segunda a sexta-feira, exceto feriados).

Telefone: (35) 3722-2705

WORKSHOPS:

Para participação nos workshops Gestão de Pessoas na Hotelaria e Recepcionistas em Hotéis, foram disponibilizadas 50 vagas para cada um deles, sendo, portanto, o limite de certificação que poderá ser gerado em nossos sistemas após o evento.

As vagas devem ser reservadas com o Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Poços de Caldas, por Ficha de matrícula em ação extensiva disponível para inscrição.

Gestão de Pessoas na Hotelaria: 50 vagas

De 28/08 a 29/08, de 14h às 17h (segunda e terça-feira).

O Workshop será ministrado na Acia em Poços de Caldas.

Recepcionistas em Hotéis 50 vagas

De 21/08 a 24/08, de 14h às 17h (de segunda a quinta-feira)

O Workshop será ministrado na Acia em Poços de Caldas.

CURSOS:



Organização do Ambiente de Trabalho na Cozinha: 40 vagas

De 28/08 a 11/09 de 14h às 17h (de segunda a sexta-feira)

O curso será ministrado no HOTEL GOLDEN PARK

Idade mínima: 16 anos

(Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, este portando documento de identidade e CPF)

Escolaridade: Ensino fundamental I completo

Documentação para matrícula:

Cópias RG, CPF, Comprovante de residência expedido nos últimos 3 meses e comprovante escolar (Histórico, diploma ou declaração escolar expedido no mês com carimbo e assinatura) + Ficha do Senac preenchida.



Técnicas para Garçom de Bares – 30 vagas

De 11/09 a 28/09 de 14h às 17h (de segunda a sexta-feira)

O curso será ministrado na Unidade Senac em Poços de Caldas

Pré-requisitos:

Idade mínima: 18 anos Escolaridade: Ensino Fundamental II completo

Documentação para matrícula:

Cópias RG, CPF, Comprovante de residência expedido nos últimos 3 meses e comprovante escolar (Histórico, diploma ou declaração escolar expedido no mês com carimbo e assinatura) + Ficha do Senac preenchida.

Técnicas para Desenvolvimento de Multiplicadores de Treinamento – 40 vagas

De 11/09 a 20/09 de 14h às 17h (de segunda a sexta-feira)

O curso será ministrado na Unidade Senac em Poços de Caldas

Pré-requisitos:

Idade mínima: 16 anos, Escolaridade: Ensino médio incompleto

Documentação para matrícula:

Cópias RG, CPF, Comprovante de residência expedido nos últimos 3 meses e comprovante escolar (Histórico, diploma ou declaração escolar expedido no mês com carimbo e assinatura) + Ficha do Senac preenchida.