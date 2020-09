Ação Solidária 2020: troque 5kg de alimentos não perecíveis por serviços nas Thermas Antônio Carlos

A entrega dos alimentos deve ser feita no dia 24 de setembro na recepção das Thermas

Alice Dionisio | 11h30

A campanha Ação Solidária 2020 tem como objetivo arrecadar alimentos para ajudar a APAE de Poços de Caldas, que neste ano conta com a colaboração das Thermas Antônio Carlos.

Para participar, basta doar 5kg de alimentos não perecíveis e em troca você recebe um voucher para agendar algum serviço facial ou corporal no balneário. A entrega dos produtos deve ser feito no dia 24 de setembro, das 9h às 18h, na recepção das Thermas Antônio Carlos, que fica localizada na Rua Junqueiras, centro da cidade.

A expectativa é que pelo menos meia tonelada de alimentos sejam arrecadados. Estes produtos serão destinados às famílias dos atendidos na APAE. Os voucher’s são limitados, por isso, o ideal é que o interessado em participar chegue cedo para fazer a doação.

A campanha conta ainda com o apoio da TV Poços, Layout, programa TV Mix, entre outros tantos colaboradores.

