Ações da Defesa Social resultam na recuperação de veículo furtado e apreensão de motocicleta irregular

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ação coordenada entre Guarda Civil Municipal (GCM) e Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), através da Secretaria de Defesa Social, resultou na recuperação de um veículo furtado e na apreensão de motocicletas irregulares durante o último fim de semana.

No domingo (10), por volta das 07h30, as equipes receberam um alerta sobre uma motocicleta abandonada próximo de uma quadra na rua Vereador Lester Landi, no conjunto Habitacional da zona sul da cidade. Após averiguação, constatou-se que a moto estava desprovida de placa. Consultas nos sistemas de informação confirmaram que o veículo era produto de furto. Em resposta imediata, foi acionado o guincho para remoção da motocicleta ao pátio credenciado, visando sua posterior devolução ao legítimo proprietário.

Mais tarde, por volta das 09h45, durante uma operação conjunta no bairro Jardim Itamaraty V, zona leste, a equipe da GCM e do Demutran avistou dois indivíduos em uma motocicleta sem placa, com o passageiro sem capacete. Ao perceberem a presença das autoridades, os suspeitos empreenderam fuga. Após um breve período, os infratores perderam o controle do veículo e caíram na rua Francisco Cassiano da Silveira. Ambos foram detidos e a motocicleta foi apreendida.

O secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, enfatizou que essas ações refletem o compromisso e a eficiência das forças de segurança municipais na prevenção e combate aos delitos, garantindo a segurança e tranquilidade da população. A atuação conjunta entre GCM e Demutran evidencia a importância da integração entre órgãos para o enfrentamento eficaz da criminalidade e irregularidades no trânsito.