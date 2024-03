Adolescente envolvido com o tráfico de drogas é apreendido na zona leste de Poços de Caldas

Um adolescente de 15 anos, envolvido com o tráfico de drogas, foi apreendido nesta terça-feira, 05, durante uma operação da Polícia Militar, na rua Cel Virgílio Silva, na zona leste de Poços de Caldas.

As equipes do Tático Móvel foram acionadas após receberem informações sobre atividades suspeitas de tráfico de drogas nas proximidades da Escola Estadual Doutor Edmundo Gouvea Cardillo. Realizando um patrulhamento na área indicada, os policiais observaram um indivíduo que, ao sair de um ponto de ônibus e adentrar uma mercearia, levantou suspeitas de envolvimento com entorpecentes.

Diante das circunstâncias, os agentes realizaram a abordagem do suspeito, encontrando em sua posse a quantia de R$ 296,00, além de uma lâmina utilizada para fracionamento de “crack”. Na mercearia, foram localizadas duas pedras maiores da substância.

O adolescente foi conduzido ao plantão policial, acompanhado por sua genitora, para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29° BPM

