A Santa Casa de Poços de Caldas informou na manhã desta sexta-feira (20), que Gabriel Cesário e Laura Zaneti, vítimas do atentado de 10 de outubro, na entrada da Escola Profissional Dom Bosco, tiveram alta hospitalar e já se encontram em casa com suas famílias.

Fonte: Diretoria Técnica do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas.

