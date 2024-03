Alcoa Poços de Caldas investe R$ 227 mil em projetos culturais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Verba será utilizada em 14 iniciativas de diferentes segmentos, como audiovisual, música e artes cênicas

A Alcoa Poços de Caldas investirá, ao longo de 2024, R$ 227 mil em 14 projetos de Poços de Caldas (MG) por meio da Lei de Incentivo à Cultura. As iniciativas abrangem as áreas de música, artes visuais e cênicas, áreas integradas e audiovisual.

O núcleo de música conta com quatro projetos que abrangem diversos públicos: 14º Poços de Caldas Blues & Jazz Festival; Genes Recessivos Orquestral; Tardes Tropicais e Disco Fest. Na área de artes visuais o projeto A Vida é da Cor que Você Pinta atenderá moradores da Zona Leste da cidade com oficinas gratuitas na biblioteca do CEU das Artes.

Já as artes cênicas foram contempladas com: Recortes, a mulher e seu corpo público e Festival Corpo, Arte e Sabores, ambas peças e palestras sobre empoderamento feminino, e com Mama Terra e os Guardiões Ecológicos.

Fundadora do projeto Mama Terra e os Guardiões Ecológicos, Graziella Pereira explica que, como qualquer produto, um projeto cultural necessita de investimentos para ser gerado e desenvolvido. “Conseguiremos produzir cenário, figurino, adereços e material gráfico interativo para as crianças, além de trilha sonora original, sonorização e transporte da equipe”, celebra.

Em áreas integradas, estão os projetos Para além do vestir – Moda e Sustentabilidade, Articulando o Hip Hop e Diversidade em Cena. Com relação à preservação e restauração de patrimônio, destaca-se o projeto Ateliê Amor de Arte, com oficinas de artesanato para o público em geral, e Feltro e Arte, voltado para idosos que fazem parte da Associação Fonte de Vida Nova Feltro e Arte. Por fim, o audiovisual conta com o Cine Fricção, com exibição de obras audiovisuais para moradores de comunidades.

Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas relembra que, em 2023, a empresa investiu quase R$ 100 mil em 11 projetos esportivos. “Neste ano conseguimos mais do que dobrar a verba, incluindo mais cinco projetos. É fundamental investir em cultura, tanto para formação de cidadãos quanto para a geração de trabalho e renda”, destaca.



Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A Alcoa iniciou sua trajetória no Brasil em 1965, com a instalação da unidade de Poços de Caldas (MG). Com cerca de 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade se dedica à pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústria do alumínio.

Dedicada a produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. A unidade também segue a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, adotando práticas para ampliar seu legado positivo.

Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – uma tecnologia de referência para o setor, que traz inovação e sustentabilidade ao processo.

Outro destaque é o Parque Ambiental, que há 30 anos demonstra o compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, abrigando a primeira trilha de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, e sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, visite: https://l1nq.com/p8lTY

Conheça também o Facebook da Alcoa Poços de Caldas