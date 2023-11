Arroz com berinjela e cenoura & Torta de café com capuccino

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO ARROZ

4 xícaras de chá de arroz cozido

1 xícara de chá de cenoura em rodelas

1 berinjela picadinha

1 cebola picadinha

1 xícara de chá de ervilhas frescas

1 xicara de chá de presunto em cubos

½ xícara de chá de bacon

Sal, alho picado e óleo vegetal a gosto

PREPARO

O arroz já deve ser refogado em óleo, alho e cenoura e cozido com água e sal a gosto. Refogue em panela à parte, o bacon, presunto berinjela e por último as ervilhas e cebola. Junte então o arroz com o refogado misturando bem.

Sirva acompanhado de ovo frito e tulipas de frango também fritas com seu tempero preferido.

INGREDIENTES DA TORTA

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de açúcar refinado

1 colher de sopa de manteiga

5 ovos

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de café solúvel

2 colheres de sopa de óleo vegetal

PREPARO

Separe as claras das gemas e bata em ponto de neve. Misture manualmente as gemas ao açúcar e manteiga, o óleo, acrescente a farinha, o leite, o café solúvel já dissolvido no leite e bata na batedeira, entre com o fermento, misture manualmente as claras em neve e asse em assadeira untada com manteiga e farinha de trigo no forno médio por aproximadamente 30 minutos.

PARA A COBERTURA

500ml. de creme de leite fresco

300g. de chocolat4e meio amargo picado

PREPARO

Aqueça o creme de leite sem ferver e derreta nele o chocolate mexendo até misturar bem. Coloque no congelador até que fique bem gelado e bata na batedeira até o ponto de creme chantilly.

PARA A CALDA

1 xícara de chá de leite

2 colheres rasas de sopa de açúcar refinado

1/3 de xícara de chá de café solúvel

PREPARO

Ferva tudo junto até obter uma calda.

MONTAGEM

Corte o bolo na horizontal, regue com a calda, recheie com parte da cobertura monte novamente, cubra com o restante da cobertura e decore com grãos de café torrado.