Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SOPA DE MACARRÃO COM ALMÔNDEGAS & BOLACHINHAS DE CASTANHA DO PARÁ COM CHOCOLATE

INGREDIENTES DAS ALMÔNDEGAS

400g. de carne bovina moída

200g. de linguiça de porco sem pele

1 colher de sopa alho em pó

1 colher de sopa de cebola em pó

2 ovos

1 colher de sopa ervas finas

1 colher de sopa de gengibre ralado

INGREDIENTES DA SOPA

250g. de macarrão risoni ou orzo (arrozinho)

2 litros de água

½ xícara de chá de cenoura picada

½ xícara de chá de ervilha torta

½ xícara de chá de repolho picado

½ xícara de chá de vagem piscada

½ xícara de chá de salsão picado

1 tomate picado

Sal, óleo, queijo ralado, pimenta e farinha de pão a gosto

PREPARO

Misture a carne com a linguiça junto com todos os temperos secos e amasse manualmente muito bem, adicione a farinha de pão aos poucos com cuidado para não endurecer demais e frite em pouco óleo em todos os lados somente até ficarem firmes. Refogue todos os legumes e cozinhe o macarrão ao dente em água abundante. Junte o macarrão cozido com água e tudo aos legumes refogados e corrija o sal.

Sirva a sopa com as almondegas mergulhadas e queijo ralado.

INGREDIENTES DAS BOLACHINHAS

3 xícaras de chá de farinha de trigo

100g. de manteiga

3 ovos

1 xícara de chá de castanha do Pará triturada

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 colher de sopa de fermento em pó

100g. chocolate meio amargo em barras

50ml de creme de leite

Ameixas pretas secas a gosto

PREPARO

Bata os ovos, a manteiga, o açúcar e vá juntando a farinha aos poucos, Acrescente a castanha, o fermento e amasse na bancada até amaciar, faça bolinhas force o dedo no centro formando uma covinha e asse até dourar. Derreta o chocolate junto com o creme de leite, preencha o furinho com chocolate derretido e um pedacinho de ameixa em cada um.