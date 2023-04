Artista Plástica Helia Oliveira Sacramento expõe na Câmara de Vereadores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A artista plástica Helia Oliveira Sacramento expõe, até o dia 28 de Abril, a mostra Símbolos da Natureza. A exposição instalada na Câmara de Vereadores, é uma continuidade ao projeto que foi desenvolvido em 2010 na Bahia, a “Exposição de Arte”, com o objetivo de divulgar, valorizar a arte e dar singularidade de produção da arte contemporânea, que comporta de modo não excludente as mais variadas formas de manifestação artística.

São trabalhos que se dão a ver em forma de pintura criativa ou não, mas, que venha a trazer uma mostra do seu trabalho artístico com interpretações em cores e símbolos para salientar coisa a beleza da natureza. A partir desta vivência do espaço da exposição de arte , em parceria com outros artistas, tive a oportunidade de observar e interagir de forma reflexiva com as produções realizadas; A exposição propicia uma forma de comunicação específica com as obras, seja como experiência de ordem estética (conteúdo curricular de Arte), seja no plano do conhecimento. Enfatizo assim, os pontos de conexão mediados através da vida profissional e arte.

A mostra apresentará durante todo o mês de abril pintura em tela a óleo da artista Helia de Oliveira Maciel Sacramento, baiana casada, assistente social residente em Poços de Caldas deSde 2014; realizou diversas exposições coletivas em algumas cidades do interior baiano e por ultimo a exposição de arte Símbolos da natureza na galeria de arte no Pelourinho em Salvador – Ba

A exposição Símbolos da Natureza apresenta vinte obras em paisagem, abstrata, natureza morta e mostra de arte de alguns pontos turísticos de Poços de Caldas, durante o mês de abril 2023 na Câmara de Vereadores.

