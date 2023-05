As inscrições para a 2ª Edição da Caldense Running estão abertas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última segunda-feira (15) foram abertas as inscrições para a 2ª edição da Caldense Running, que será disputada no dia 3 de setembro. A 1ª edição da corrida, que foi realizada em dezembro do ano passado, foi um sucesso e reuniu a participação de 700 corredores que percorreram seus trajetos pelas ruas de Poços.

Neste ano, a corrida contará com percursos diferentes da última edição. Todos os trajetos iniciarão na sede social do clube da Caldense e partirão em direção ao Centro de Treinamento Ninho do Periquitos. A prova conta com os percursos de 5, 10 e 15km, além da caminhada e da corrida kids.

Os atletas que participarem da competição passarão pelo seguinte trajeto: Rua Pernambuco, Rua Ouro Preto, Av. José Remígio Prezia e Av. Presidente Wenceslau Braz.

Os seus retornos serão pela: Av. Presidente Wencelsau Braz (cada percurso terá seu ponto de retorno indicado e orientado pela equipe do staff que comandará a prova), Av. José Remígio Prezia, Rua Tutoia, Av. Dr. David Benedito Ottoni e serão finalizados na Rua Pernambuco.

A organização da prova irá liberar aos melhores colocados na classificação geral 30 vouchers para compras na Chuteirinha Store. Quem ficar do 1º ao 3º lugar receberá um voucher no valor de 150 reais; os 4º e 5º lugares levarão um voucher no valor de 100 reais.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.corridaderuasuperacao.com.br/evento/2a-caldense-running/649

ou diretamente pelo WhatsApp da Superação, organizadora do evento: 19-97135-5715

Os lotes de vendas serão divididos da seguinte forma:

O primeiro lote permanecerá aberto do dia 15 de maio até o dia 30 de junho, com o preço de R$ 59,90 para sócios e R$79,90 para não sócios.

O segundo lote será aberto no dia 01 de julho até o final do mês, no dia 31. Os preços serão de R$69,90 para sócios e R$89,90 para não sócios.

Para o terceiro e último lote, as vendas serão realizadas do dia 01 de agosto até quando durarem os estoques de kits para os atletas.

A caminhada e a corrida kids terão seus preços unificados durante todo o período, nos valores de R$49,90.

Para as equipes que se interessarem em se inscrever e possuírem mais de 10 atletas no total, haverá o desconto de 10% sobre o valor do lote vigente. Lembrando que o desconto só será disponibilizado mediante a inscrição e o pagamento de todos os atletas de uma única vez.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino