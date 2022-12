Autor de estupro é preso durante abordagem da Polícia Rodoviária

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, um homem de 43 anos, foragido pelo crime de estupro foi preso na tarde deste domingo, dia 11, na MGC-267.

Os policiais receberam informações sobre o indivíduo durante patrulhamento preventivo e iniciaram o rastreamento do foragido, que foi abordado e cientificado sobre o mandado de prisão.

O homem foi preso por ordem judicial da 2ª Vara de Criminal da Infância e Juventude da Comarca de Poços de Caldas, pelo crime de estupro (Art. 213 do CP.

