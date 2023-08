Banda Back To Skool fará apresentação na Maratona Rota do Vulcão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem início nesta sexta-feira, 18, em Poços de Caldas a Maratona Rota do Vulcão. O evento conta com diversas programações com bandas e palestras que acontecem durante o final de semana.

Para dar um início empolgante e acelerado, a banda Back to Skool traz de volta toda a sonoridade do punk e do rock internacional, tocando o supra-sumo nostálgico da melhor época da vida de todo adolescente do início dos anos 2000.

Inspirados em um dos maiores games da época – Tony Hawk Pro Skater, a banda revisita os principais temas da trilha do jogo, juntamente com clássicos da MTV e sons que marcaram a adolescência do início do segundo milênio.

Formada por músicos experientes e de longa estrada, a Back to Skool é Diego Módena nos Vocais, Marcelo Godde no Baixo, William Blenner Valverde na Bateria e Leonardo Godde e Ulisses Bertozzi nas guitarras.

O show acontece às 21h horas nesta sexta-feira (18/08). Preparem-se para reviver hits do rock e do punk, preparem-se para voltar para a escola.