BERINJELA COM PRESUNTO ASSADO & PERAS COM CALDA DE AMÊNDOAS

INGREDIENTES DAS BERINJELAS

10 rodelas de berinjelas de 1,5 cm

1 xícara de chá de presunto picado

2 tomates sem sementes picados

1 cebola picada

1 xícara de chá de farinha de pão

1 colher de sobremesa de alho em pó

1 colher de sobremesa de cebola em pó

1 colher de sobremesa de orégano seco

Mozarela ralada, óleo, azeite de oliva, sal e salsinha a gosto

PREPARO

Misture o presunto, tomate e cebola, tempere com sal, azeite e salsinha.

Misture a farinha de pão, os temperos secos, corrija o sal, passe as rodelas de berinjela por essa farinha temperada, distribua a mistura com presunto sobre cada fatia de berinjela, cubra com mozarela ralada e leve ao forno em assadeira untada com azeite para assar.

INGREDIENTES DAS PERAS

8 peras maduras porém descascadas

4 xícaras de chá de leite

1 ½ xícaras de chá de farinha de amêndoas

1 ½ xícaras de chá de açúcar refinado

1 gema de ovo

4 colheres de sopa de água de flor de laranjeira

Amêndoas torradas trituradas a gosto

PARA A CALDA DE CARAMELO

1 xícara de chá de açúcar cristal

1 ½ xícara de chá de água

2 colheres de sopa de água de flor de laranjeira

PREPARO

Derreta o açúcar em caçarola sobre o fogo até a cor de caramelo, misture a água até dissolver, mergulhe as peras nessa calda e cozinhe até amaciar um pouco, retire da calda e deixe esfriar. Ferva o leite com farinha de amêndoas, açúcar, gema de ovo, flor de laranjeira e mergulhe as peras com essa calda.

MONTAGEM

Depois de retirar as peras do caramelo continue apurando a calda até engrossar e sirva as peras regadas com essa calda e salpicada de amêndoas trituradas.