Bisteca de porco com conhaque & Bolo de cenoura com castanha do Pará

INGREDIENTES DA BISTECA

6 bistecas de porco

½ xícara de chá de conhaque

½ abacaxi picado

2 xícaras de chá de água

1/4 de xícara de açúcar

Sal, óleo vegetal, cebola picada e pimenta dedo de moça a gosto

PREPARO

Bata o abacaxi com água e açúcar no liquidificador. Sele as bistecas dos dois lados em frigideira quente sem tempero nenhum, distribua em uma assadeira tempere com sal a gosto regue com parte da calda de abacaxi e leve ao forno para terminar o cozimento. Junte o caldo resultado do assado ao restante da calda de abacaxi, a pimenta, me-tade do conhaque, cebola e cozinhe até engrossar.

Sirva as bistecas regadas com a calda, flambada com o restante do conhaque, acompanhadas de arroz com vagem e cenouras salteadas.

INGREDIENTES DO BOLO DE CENOURA COM CASTANHA

1 ½ xícaras de chá de cenouras raladas fino

4 ovos

2 xícaras de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de óleo vegetal

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de castanha do Pará moída

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Bata os ovos, óleo e açúcar no liquidificador, Misture manualmente o açúcar, fermento e por último a castanha, asse até dourar e sirva regado com uma calda de ameixas e uma bola de sorvete.