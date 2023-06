Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SOBRECOXA COM ALECRIM & TORTA DE AMEIXAS SECAS COM RICOTA

INGREDIENTES DO FRANGO

6 sobrecoxas de frango

1 limão siciliano

½ xícara de chá de azeite de oliva

½ xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de sopa de alecrim fresco picado

¼ de xícara de chá de shoyo

Sal a gosto

INGREDIENTES PARA O MOLHO

1 xícara de chá de champignon fatiado

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 cebola picada

2 xícaras de chá de caldo de galinha

Sal a gosto

PREPARO

Reserve as raspas das casca do limão, misture o suco com os demais ingredientes e deixe o frango marinando nesse tempero por três horas. Arrume em uma frigideira com as peles para baixo e frite em filete de óleo até dourar, vire, frite o outro lado, retire e prepare o molho na mesma frigideira, volte o frango sobre esse molho e complete o cozimento.

Sirva acompanhado de batatas cozidas, arroz branco decorado com as raspas de limão

INGREDIENTES DA TORTA

1 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de farinha de amêndoas

2 ovos

½ xícara de chá de óleo vegetal

½ xícara de chá de leite

1 xícara de chá de ricota

1 colher de sopa de fermento em pó

INGREDIENTES PARA O DOCE DE AMEIXAS

1 xícara de chá de ameixas secas picadas

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de açúcar refinado

PREPARO

Junte os ingredientes da calda e deixe cozinhar até obter uma calda grossa.

Passe a ricota no processador, bata manualmente os ingredientes da torta começando pelos líquidos, depois os sólidos, por último duas colheres do doce de ameixas, o fermento e asse até dourar.

Desenforme e sirva regada com a calda de ameixas.