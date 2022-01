Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BISTECA RECHEADA COM SERRALHA & TORTA DE FRUTAS FRESCAS

INGREDIENTES DA BISTECA

4Bistecas de porco grossas

Sal e pimenta do reino a gosto

PREPARO

Corte cada bisteca como se fosse envelope e frite em caçarola quente para selar dos dois

lados.

INGREDIENTES DO RECHEIO

½ maço de serralha picada

1 xícara de chá de ricota amassada

2 colheres de sopa de requeijão cremoso

Óleo vegetal e sal a gosto

PREPARO

Refogue a serralha em alho e sal e mistura tudo.

INGREDIENTES DO MOLHO

200 gr. de cogumelos Paris picados

1 pimentão vermelho pequeno picado

2 abobrinhas italianas picadas

1 colher de sopa de gengibre picadinho

½ cebola roxa picada

1 tomate maduro em cubos

Sal óleo vegetal e pimenta dedo de moça a gosto

PREPARO

Refogue tudo na mesma caçarola que fritou as bistecas. Misture aos demais ingredientes e recheie as bistecas com essa mistura, tempere a parte externa com sal, pimenta do reino moída cubra com alumínio, leve ao forno para terminar o cozimento e sirva acompanhado do molho.

INGREDIENTES DA TORTA DE FRUTAS

1 abacaxi

2 xícaras de chá de açúcar cristal

½ xícara de hortelã 1 colher de sopa de gengibre picada

MASSA SECA

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de sopa de fermento em pó

500 gr. de ameixas frescas picadas

MASSA LIQUIDA

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de açúcar mascavo

4 ovos

1 lata de creme de leite

½ xícara de chá de óleo vegetal

PREPARO

Bata no liquidificador o abacaxi, açúcar hortelã, gengibre e cozinhe até obter uma geleia.

Bata a massa líquida com todos os ingredientes, misture os ingredientes da massa seca, distribua metade da massa seca em uma assadeira untada, junte a geleia e as ameixas, a outra metade da massa seca, regue