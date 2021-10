Bolinho de anchovas com arroz & Bruscheta de frango com jiló

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BOLINHO DE ANCHOVAS COM ARROZ & BRUSCHETTA DE FRANGO COM JILÓ

INGREDIENTES DOS BOLINHOS

100 gr. de anchovas picadas

3 xícaras de chá de arroz cozido

1 cebola roxa picada

1 xícara de chá de queijo ralado

4 dentes de alho picados

1 xícara de chá de caldo de galinha

2 ovos

1 colher de sopa de farinha panko ou de pão

Sal e salsinha picada a gosto

PREPARO

Refogue alho, anchovas e a cebola roxa em um filete de óleo, junte o arroz já cozido, o caldo de galinha e cozinhe misturando até incorporar, retire do fogo e espere amornar. Acrescente os ovos, salsinha e vá juntando a farinha aos poucos até o ponto desejado, modele no formato preferido e frite em óleo até dourar.

INGREDIENTES DA BRUSCHETTA

3 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

6 jilós descascados, cozidos e amassados

4 dentes de alho picados

1 cebola roxa picada

1 cebola comum picada

Fatias de pão italiano ou francês a gosto, salsinha picada, maionese, tomatinhos cereja e gergelim torrado a gosto

PREPARO

Doure as fatias de pão com um filete de azeite de oliva em forno quente, cozinhe o jiló também com um fio de óleo a cebola roxa e sal, amasse com um garfo, misture com todos os demais ingredientes, menos os tomatinhos e o gergelim que serão usados no acabamento, Cubra cada fatia com a mistura e decore com os tomatinhos e gergelim salpicado.