Bolinho de carne com cerveja preta & Bolo de chocolate com nozes

INGREDIENTES DO BOLINHO DE CARNE

500 gr. de carne bovina moída

250 gr. de carne de porco moída

½ xícara de chá de cerveja preta

1 colher de sopa rasa de cebola em pó

1 colher de sopa rasa de alho em pó

1 xícara de chá de tomates cereja vermelhos

1 xícara de chá de tomates cereja amarelos

1 colher de sopa rasa de farinha de rosca

Sal, óleo vegetal e pimenta dedo de moça a gosto

PREPARO

Misture tudo menos os tomates e pimenta, molde bolinhos em forma de hambúrgueres pequenos e grelhe em frigideira com um filete de óleo. Refogue os tomates cortados ao meio e pimenta picada a gosto na mesma frigideira. Sirva acompanhado de tutu à mineira e macarrão ao alho e óleo.

INGREDIENTES DA MASSA DO BOLO

1 xícara de chá de açúcar refinado

2 xícaras de chá de farinha de trigo

6 ovos

1 xícara de chá de leite de vaca

1 colher de sopa de fermento em pó

½ xícara de chá de chocolate em pó

½ xícara de chá de achocolatado

1 xícara de chá de nozes trituradas

2 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de óleo vegetal

PREPARO

Separe as gemas das claras, bata as claras em ponto de neve separadamente. Misture manualmente, as gemas, o açúcar refinado e a manteiga, o óleo, acrescente a farinha o chocolate, o achocolatado e o leite, ligue a batedeira e quando a massa estiver pronta, junte o fermento, bata até misturar e desligue. Misture as nozes e as claras suavemente. Asse em assadeira untada com manteiga e farinha de trigo em forno temperatura média. Abra o bolo ao meio na horizontal regue tudo com a calda, feche e cubra com a cobertura.

INGREDIENTES DA COBERTURA DE CHOCOLATE

1 lata de creme de leite

150 gr. de chocolate meio amargo em barras

PREPARO

Esquente o creme de leite da cobertura até começar a ferver, retire do fogo junte o chocolate em barras e misture até dissolver. Então deixe esfriar.

INGREDIENTES DA CALDA

1/3 de xícara de chá de chocolate em pó

1 ½ xícaras de chá de leite

1/3 de xícara de chá de açúcar refinado

Casca de laranja a gosto

PREPARO

Ferva tudo junto até começar a engrossar.