BOLINHOS DE GRÃO DE BICO COM CARNE &

SALADA DE GRÃOS DE TRIGO COM PEPINO

INGREDIENTES DOS BOLINHOS

3 xícaras de chá de grãos de bico reidratados em água

1 xícara de chá de carne bovina moída

1 colher de sopa rasa de alho em pó

1 colher de sopa rasa de cebola em pó

2 colheres de sopa rasas de Zaatar (tempero círio)

1 colher de sopa de farinha de trigo

Óleo para fritar, coalhada para acompanhar, sal e salsinha a gosto

PREPARO

Lave e deixe o grão de bico mergulhado em água de um dia para o outro para reidratar e retire da água. Passe no processador todos os ingredientes até virar uma massa, faça bolinhos, frite em frigideira com pouco óleo vegetal e sirva acompanhado de coalhada no pão círio.



INGREDIENTES DA SALADA

3 xícaras de chá de trigo em grãos já cozidos em água

2 xícaras de chá de pepino japonês picado grosso

1 cebola roxa laminada

1 xícara de chá de tomates cereja cortados ao meio

1 xícara de chá de pimentão amarelo cortado em cubos

½ xícara de chá de azeite de oliva

1 limão siciliano

Sal, salsinha, hortelã e raspas de limão a gosto

PREPARO

Hidrate os grãos de trigo de um dia para o outro e cozinhe em água até amaciarem, toste o pimentão em frigideira seca, faça um vinagrete com suco e raspas de limão e sal, misture tudo e sirva frio.

