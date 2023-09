Pernil com cerveja e laranja & Rocambole de goiaba

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO PERNIL

1 Kg. de pernil de porco em pedaços grandes

2 cebolas picadas

3 xícaras de chá de cenouras picadas

3 xícaras de chá de vagem picada

2 ½ xícaras de chá de suco de laranja

2 ½ xícaras de chá de cerveja clara

Sal, páprica picante, ervas finas e farinha de trigo a gosto

PREPARO

Sele a carne em panela de pressão com pouco óleo, retire tempere com sal, páprica e ervas finas, volte para a panela e cozinhe na cerveja e suco de laranja até amaciar suficiente para desfiar e retire a carne. Aproveite o caldo que sobrou e cozinhe nele os legumes, depois dos legumes amaciados, se for preciso engrosse um pouco o cozido com farinha de trigo. Desfie toda a carne e misture com o cozido.

Sirva acompanhado de arroz branco com raspas de limão e salsinha picada.

INGREDIENTES DA MASSA DO ROCAMBOLE

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar refinado

4 ovos

1/3 de xícara de água

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

1 pitada de sal e açúcar de confeiteiro para decorar

PREPARO

Separe as claras das gemas, bata as claras em ponto de neve, misture as gemas ao açúcar refinado manualmente, junte a farinha, a água e bata na batedeira, acrescente o fermento e bata rapidamente, misture as claras em neve delicadamente e asse em assadeira grande untada com manteiga e farinha.

INGREDIENTES DO RECHEIO

600 gr. de goiabada em cubos

500 gr. de goiaba madura

1 xícara de chá de água

PREPARO

Descasque as goiabas, separe as sementes da polpa, pique a polpa, bata as sementes no liquidificado com a xícara de água e coe em peneira fina, dissolva a goiabada em caçarola com o suco resultado das sementes batidas até obter um geleia macia, junte a polpa picada, cozinhe mais um pouco e espere esfriar. Recheie o rocambole com a geleia de goiaba, enrole e decore com açúcar de confeiteiro.