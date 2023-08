Bombeiros Militares realizam treinamento de salvamento em altura no Teleférico

No último dia 15 foi realizada visita técnica no Teleférico de Poços de Caldas por uma equipe de Bombeiros Militares de Poços de Caldas.

Nela, os militares percorreram toda a extensão do teleférico, conhecendo as torres e seu funcionamento, bem como os mecanismos de segurança do equipamento.

O intuito da visita foi conhecer os procedimentos adotados pela atual responsável pelo teleférico na cidade, a empresa CITUR. Além disso, a ação serviu para o Corpo de Bombeiros planejar um treinamento que acontecerá nesta terça-feira, dia 22 de agosto, com cerca de 11 militares, propondo técnicas de salvamento em altura.

A ideia é operacionalizar no âmbito interno do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais o primeiro Procedimento Operacional Padrão da instituição nesse tipo de transporte.

Na oportunidade, compareceram o engenheiro responsável Galdino Neto, o 1° Tenente Tárcio, 2º Sargento Filipe e Soldado Magalhães, dando início a uma parceria que ampliará a segurança dos visitantes deste equipamento turístico.

