CALDO DE BACALHAU COM MANDIOCA & BOLO DE CHOCOLATE COM GANACHE BRANCA

INGREDIENTES DO CALDO

500 gr. de mandioca cozida

500 gr. de bacalhau picado e demolhado

2 xícaras de chá de pinhão cozido e processados

1 cebola grande picada

1 pimentão vermelho picado

2 tomates maduros picados

Sal, alho, óleo vegetal e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Refogue alho, cebola, e pimentão em óleo vegetal, acrescente a mandioca batida no liquidificador com a água do cozimento e tudo, junte os tomates já refogados, os pinhões passados no processador, o bacalhau regado com azeite de oliva, adicione água até a textura desejada, corrija o sal, deixe cozinhar até incorporarem os sabores e sirva quente.

INGREDIENTES DO BOLO

1 bolo de chocolate já assado

3 xícaras de chá de geleia de maçã

250 gr. de chocolate branco picado

1 lata de creme de leite

Sorvete de creme e cerejas para acompanhar.

PREPARO

Corte o bolo ao meio e recheie com a geleia de maçã ou outra de sua preferência, aqueça o creme de leite até começar a aparecer bolhas, retire do fogo, misture o chocolate até derreter, espere esfriara e cubra o bolo com o ganache branco que se forma.

Sirva o bolo acompanhado de sorvete de creme e cerejas.