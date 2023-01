Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PANETONE CASEIRO

INGREDIENTES

1 Kg. + 1 xícara de chá de farinha de trigo (aproximadamente)

60 g. de fermento biológico para pães

1 xícara de chá de açúcar cristal

1 colher rasa de sobremesa de sal

500 ml de leite morno

4 ovos

150 g. de manteiga ou margarina

2 colheres de sopa de essência de panetone

½ xícara de chá de uvas passas branca

½ xícara de chá de uvas passas pretas

½ xícara de chá de frutas cristalizadas

½ xícara de chá de ameixas secas picadas

½ xícara de chá de nozes trituradas

4 unidades de damascos secos picados

Óleo para untar.



PREPARO

Junte a essência de panetone com as frutas e castanhas e deixe marinar enquanto prepara a massa.

Dissolva o fermento no açúcar e sal, acrescente os ovos, manteiga, o leite morno, misture bem e vá juntando a farinha aos poucos e amassando até retirar da bacia e sovar manualmente até que fique uma massa rendada e macia. Adicione então as frutas e castanhas já marinada sove para misturar bem, corte em quatro partes, umedeça com óleo, distribua em formas de papel para panetone, espere crescer até formar um cogumelo e asse em forno médio até dourar.