Campeonatos de críquete vão agitar o Parque da Zona Sul

O Parque Ecológico da Zona Sul vai sediar dois campeonatos de críquete neste mês. O primeiro acontece no dia 25. É o Campeonato de Cricket Feminino, a partir das 9h. Vão participar equipes de Poços de Caldas, Aguaí e Botelhos.

No dia 29 acontece o 1º Campeonato Frooty de Cricket, às 13h, que deve reunir 250 crianças de projetos sociais da comunidade. Ambos têm apoio da Confederação Brasileira de Cricket e da Secretaria Municipal de Esportes.

Cricket Brasil

Poços de Caldas tem se destacado na prática da modalidade esportiva. O projeto local, Cricket Brasil, coordenado pelo professor Matthew Ross Featherstone, conta com cerca de 5.200 crianças e adolescentes inscritos, entre 7 e 18 anos, e já gerou atletas que integraram o time nacional feminino. No Brasil, a modalidade possui 5.500 jogadores registrados na federação nacional, sendo mais da metade do sexo feminino. A Seleção Brasileira Feminina venceu dois dos três últimos Campeonatos Sul-Americanos.

O esporte

O críquete, também chamado de cricket em inglês, é um esporte de equipe jogado com uma bola dura, um bastão e dois times de onze jogadores cada. Ele tem origem na Inglaterra, entre os séculos 16 e 17, sendo considerado semelhante ao beisebol.

Como se joga

O objetivo do jogo é marcar mais corridas do que o time adversário, e isso é feito ao bater a bola com o bastão e correr de um lado do campo para o outro. Para isso, a defesa precisa eliminar os 10 wickets adversários e o ataque busca conseguir o maior número de corridas. Cada equipe tem um turno de rebatidas e um turno de arremessos e defesas. O campo de críquete costuma ser ovalado e possui um interno, onde o jogo principal ocorre, e um externo, onde os jogadores que estão rebatendo tentam marcar corrida.

Os jogadores da equipe que está arremessando tentam retirar os jogadores da equipe adversária acertando os wickets, que são três postes verticais com duas pequenas travessas horizontais no topo, localizados no final do campo de arremesso. Se a bola acerta o wicket e derruba as travessas, o jogador é eliminado. Se o jogador rebate e ela vai para fora do campo sem tocar o chão, ele marca quatro corridas. Se a bola vai para fora do campo após tocar o chão, ele marca duas corridas.

Regras

O jogo começa com sorteio. O capitão vencedor decide se sua equipe vai bater ou lançar primeiro. A equipe que bate tem dois batedores no campo ao mesmo tempo, e a equipe que lança possui um arremessador e dez jogadores de campo. O arremessador lança a bola para o batedor que tenta acertá-la e marcar corridas. Se o batedor for eliminado pela equipe que lança, outro jogador o substitui. As formas de eliminação incluem ser pego, ser atingido pelo arremesso, ter as bolas do arremessador acertando o alvo, entre outros. A partida se divide em “innings”, com cada equipe tendo a oportunidade de bater e lançar uma vez.

O vencedor é determinado pela equipe que marcar mais corridas ao longo dos innings. No críquete, para entender como se joga críquete, é preciso também compreender a pontuação. Ela é medida em corridas. Cada vez que o batedor e o companheiro de equipe na outra extremidade trocam de lugar entre as bases, uma corrida é registrada. Se a bola bate na cerca do perímetro do campo sem tocar o chão, são quatro corridas. Se a bola ultrapassa a cerca sem tocar o chão, são seis corridas. Se a bola é jogada pelo campo e ultrapassa as linhas de delimitação em qualquer lugar antes de tocar o chão, são cinco corridas ao batedor.

A duração de um jogo de críquete pode variar de algumas horas a vários dias, dependendo do formato do jogo. O mais curto geralmente dura cerca de três horas.

Programação

Dia 25

9h – Campeonato de Cricket Feminino

Dia 29

13h – 1º Campeonato Frooty de Cricket

Local: Parque Ecológico da Zona Sul