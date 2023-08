Câncer de Pulmão: agosto branco destaca riscos e sintomas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O mês de agosto marca uma iniciativa relevante na área da saúde: o movimento “Agosto Branco”. A campanha visa aumentar a conscientização sobre o câncer de pulmão, uma doença grave que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), o câncer de pulmão é fortemente associado ao tabagismo, sendo considerado o fator de risco mais significativo para o seu desenvolvimento.

Os sintomas do câncer de pulmão frequentemente permanecem em silêncio até estágios avançados. “Tosse crônica, falta de ar, dor torácica e perda de peso inexplicada são indicativos que podem suscitar a doença. Porém, esses indícios podem ser facilmente confundidos com outras condições. A detecção precoce é vital para otimizar os desfechos do tratamento” explica o pneumologista cooperado da Unimed Poços, Ênio Queiroz.

A identificação antecipada do câncer de pulmão impacta diretamente nas opções terapêuticas e no prognóstico. “Quando diagnosticado nos estágios iniciais, as abordagens de tratamento são mais variadas e as perspectivas de recuperação são significativamente ampliadas” alerta Ênio.

Tabagismo

Exposições ambientais a substâncias químicas e poluentes atmosféricos também podem contribuir para o surgimento da doença. “É crucial compreender que o tabagismo é um fator evitável e a melhor maneira de prevenir o câncer de pulmão é não fumar e evitar exposições tóxicas” orienta o pneumologista da Unimed Poços.

Destacando as práticas eficazes de prevenção, Ênio Queiroz menciona o Programa Antitabagismo da cooperativa de saúde. “Essa iniciativa busca a cessação do tabagismo, que é um dos principais fatores de risco para o câncer de pulmão. As inscrições foram prorrogadas até 25 de agosto, para oferecer uma chance adicional aos interessados se engajarem nesse esforço pela saúde” conclui o especialista.

Após realizar a inscrição, os participantes passarão por uma avaliação inicial, agendada pela equipe do programa. Em seguida, terão a oportunidade de participar de doze encontros, cada um com duração de uma hora. Durante esses encontros, os beneficiários receberão orientações especializadas de uma equipe multidisciplinar da cooperativa de saúde, composta por pneumologista, psicóloga, nutricionista, enfermeira e educador físico.

Para mais informações e inscrições, entre em contato com o Viver Bem através dos telefones (35) 3729-3348 ou (35) 3729-3373.