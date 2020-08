Carreta tomba na BR459 e motorista fica preso às ferragens

A vítima foi retirada pelo Corpo de Bombeiros após uma hora e meia de trabalho dos militares

Alice Dionisio | 19h59

Um motorista de 58 anos ficou preso às ferragens após perder o controle da direção e tombar a carreta que dirigia, esta manhã, na BR459.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro treze da rodovia que liga Poços de Caldas à Laranjeira de Caldas. O veículo estava carregado com iogurtes.

O Corpo de Bombeiros retirou o homem após uma hora e meia, com ferimentos leves, consciente e sem suspeita de fraturas. A vítima foi encaminhada pelo Samu à Santa Casa de Poços.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.